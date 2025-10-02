Giane Guerra

Um canhão
Maior construtora do país aumenta "apetite" pelo RS com novo subsídio para comprar 1º imóvel

Empresa já vendeu mil apartamentos com os R$ 20 mil do programa do governo gaúcho para completar a entrada do pagamento

