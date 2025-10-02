Maior construtora do país aumenta "apetite" pelo RS com novo subsídio para comprar 1º imóvel

Diretor Comercial e de Crédito da MRV, Ítalo Pita. MRV / Divulgação

Maior construtora do país, a MRV investirá mais ainda no mercado gaúcho com a segunda edição do Porta de Entrada, programa do governo do Estado que dá R$ 20 mil para compor a entrada na compra do primeiro imóvel para famílias com renda de até cinco salários mínimos. Diretor Comercial e de Crédito, Ítalo Pita disse à coluna que isso aumenta o "apetite" da empresa para compra de mais terrenos no Rio Grande do Sul. O foco segue, principalmente, em Porto Alegre (especialmente, Restinga e Zona Norte), São Leopoldo e Novo Hamburgo.

— Direciona mais ainda o canhão da empresa para o Estado — diz.

A primeira fase teve R$ 120 milhões. Na segunda, serão R$ 150 milhões para bancar o subsídio. O teto do imóvel subiu a R$ 315 mil. Na anterior, a MRV vendeu pouco mais de mil unidades. Com o programa estadual e mais a ampliação do Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal, a construtora está com orçamento para lançar 2,7 mil apartamentos em 2026 no Rio Grande do Sul e ampliar este número em 15% para 2027.

