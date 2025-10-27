Lula, Trump, Milei, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 27.10

Agenda

Final de semana com sinais positivos para o setor empresarial. A reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump ocorreu sem percalços ou constrangimentos, ainda que não tenham saído ainda as esperadas decisões sobre redução da tarifa de 50% e aumento da lista de exceções. Saiba mais: Bons sinais de Lula e Trump, mas ainda sem previsibilidade ao comércio global

A vitória de Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina também veio como boa notícia, pois o país é um parceiro comercial importante para as exportações gaúchas. Trump havia condicionado a ajuda ao país a esta resultado.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Balança comercial semanal, com dados de exportação e importação.

Banco Central faz dois leilões simultâneos no mercado de câmbio.

Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga o Índice de Confiança do Consumidor (ICC).

Encontro entre Líderes, promovido por ConectarHub e Sindilojas Porto Alegre. Às 19h.

Pílulas

Dólar subiu 0,11%, para R$ 5,39. Ibovespa subiu 0,31%, aos 146.172 pontos.

