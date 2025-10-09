Lojas do RS projetam apenas repetir venda do Dia da Criança do ano passado

Enquanto o varejo de Porto Alegre projeta comercializar 19,7% mais neste Dia das Crianças, o do Rio Grande do Sul como um todo acredita que apenas vai repor a inflação de 5,13%, ou seja, repetir a venda. A Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) aposta em um faturamento de R$ 1,23 bilhão. A expectativa do Sindilojas Porto Alegre é de R$ 303 milhões na Capital.
O endividamento elevado é apontado pela FAGV como o motivo para a cautela. Fala em "desvios de renda", como inadimplência, bets e custos de serviço. Na venda do mês, os presentes para crianças devem representar de 6% a 7% a mais.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)