Lojas dizem não ter restrição, mas maioria não tem funcionários com mais de 50 anos

Praticamente todos (96,1%) os comerciantes questionados na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) disseram não ter restrições para contratar pessoas com mais de 50 anos. Experiência, comprometimento e responsabilidade são os diferenciais apontados.

Porém, mais da metade dos entrevistados (54,9%) afirmam não ter funcionário algum desta faixa etária. Estas perguntas da coluna foram acrescentadas pela entidade na pesquisa de temporários de final de ano. Em outra anterior, específica sobre mercado de trabalho, candidatos a vagas disseram que a idade era uma dificuldade para conseguir vaga.

Onde está o problema, então? Lojista não consegue encontrar candidatos? A fala não condiz com a prática? Os candidatos estão interpretando errado o retorno da seleção? A coluna não tem a resposta, mas faz a provocação. Ao que parece, seria um “ganha-ganha” para quem busca o emprego e para quem está com dificuldade de preencher as vagas.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)