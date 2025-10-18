Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Análise

Lojas dizem não ter restrição, mas maioria não tem funcionários com mais de 50 anos

Empresários chegam a apontar vantagens destes trabalhadores, como experiência e comprometimento

Economia

