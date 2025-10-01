Lei autoriza licitar por R$ 32 milhões antiga fábrica da norte-americana Manitowoc no RS

Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Passo Fundo o projeto de lei que autoriza a licitação da área pública conhecida como a antiga Manitowoc, fabricante de guindastes dos Estados Unidos. Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas avisa à coluna que agora serão finalizados os estudos para lançar o edital, o que está previsto para o primeiro semestre de 2026. O valor mínimo será de R$ 32 milhões, acrescenta.

- Esse passo era necessário, inclusive para potenciais interessados terem segurança jurídica para seus projetos - diz Freitas.

A área de 45 hectares, às margens da RS-324, foi alvo de imbróglio jurídico por quase 10 anos, mas que agora está resolvido. A licitação será com venda subsidiada. A fábrica já não tem mais os equipamentos. Recentemente, o prefeito Pedro Almeida manifestou, em uma conversa com a coluna em seu gabinete, a vontade de receber uma montadora, seja de qual veículo for. Entende que seria uma atividade importante a se agregar à economia da região de Passo Fundo, que passou a da Serra e é a segunda maior no PIB gaúcho, atrás apenas da região metropolitana de Porto Alegre.

Manitowoc

Chegada ao Estado em 2012 com promessa de investir R$ 70 milhões – foi um dos primeiros investimentos privados anunciados pelo ex-governador Tarso Genro –, a Manitowoc suspendeu em 2015 a produção e demitiu funcionários da unidade de Passo Fundo. A empresa PAR Soluções Agrícolas, do empresário Antônio Roso, comprou o controle acionário da empresa e chegou a apresentar um plano de negócios. O terreno, porém, foi devolvido ao poder público.

