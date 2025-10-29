Juro nos EUA, reforma do setor elétrico, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 29.10

Agenda
Banco central norte-americano, o Federal Reserve (FED) decide hoje sobre a taxa de juro. É esperado um novo corte, que tira pressão sobre a inflação aqui no Brasil. Por aqui, a reunião do Banco Central sobre a taxa de juro Selic será na semana que vem.
Depois de bastante polêmica, será votada na comissão da Câmara dos Deputados a medida provisória 1.304, chamada de minirreforma do setor elétrico.
Cenários de Energia: Riscos, Tendências e Oportunidades para o Consumidor é o evento para marcar os 40 anos da Electric Consultoria. Será à tarde no Instituto Caldeira.
Tá na Mesa da Federasul sobre turismo do Rio Grande do Sul.
Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) faz o workshop do Plano Estadual de Logística de Transportes.
Pílulas
Dólar caiu 0,42%, para R$ 5,36. Ibovespa subiu 0,55%, aos 146.969 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna