Isenção de IR, mais agenda e pílulas da economia 02.10

Agenda

Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Vai agora a votação no Senado.

O vice-presidente Geraldo Alckmin conversou por telefone com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre o tarifaço. Alckmin reforçou que o Brasil avalia respostas, mas prefere negociar. Por enquanto, ainda não está marcada a reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump.

Além de paralisar atividades do governo e deixar o mercado financeiro volátil, o shutdown nos Estados Unidos adia a divulgação de dados de emprego, importantes para o Federal Reserve decidir sobre a taxa de juro.

Ministério da Fazenda publicou regras que impedem beneficiários do Bolsa Família e do BPC de se cadastrarem ou utilizarem sites de apostas.

IBGE divulga a PNAD Contínua: Turismo 2024, com dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação.

Vendas de veículos em setembro, com dados da Fenabrave.

Inauguração do Mall Brozauto, com um Desco: Marcada abertura de centro comercial com atacarejo na Avenida Assis Brasil

Pílulas

Dólar subiu 0,11%, para R$ 5,32. Ibovespa subiu 0,49%, aos 145.517 pontos.

