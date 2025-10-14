Indústrias do RS são as de maior interesse em escoar cargas por cabotagem; saiba o que é

Cabotagem é seis vezes menos poluente do que o transporte rodoviário. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre as empresas brasileiras que gostariam de usar mais cabotagem para escoar cargas, a maior parte (17%) é do Rio Grande do Sul. O dado está no levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esta é uma forma de transportar mercadorias de um porto a outro dentro do país, sem cruzar fronteiras internacionais. É uma opção logística alternativa às rodovias, com menor custo, menos roubos e baixo impacto ambiental.

Das indústrias gaúchas consultadas, 31% já utilizam cabotagem. Há expectativa de que isso avance, pois, desde julho, está em vigor o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, conhecido como BR do Mar. O mais esperado é que ele reduza custos, obviamente. Por outro lado, se avançar seu uso, a CNI estima 13% de redução no custo logístico do país.

A cabotagem hoje representa apenas 11% do transporte nacional, usada principalmente para petróleo e derivados. Entre os empecilhos, estão incompatibilidade geográfica, indisponibilidade de rotas, maior tempo de trânsito e distância da origem do transporte até o porto.

BR do Mar

Com medidas para se usar mais a cabotagem, o programa BR do Mar foi sancionado pela presidência da República em 2022, mas regulamentado apenas agora em julho. Prevê mais investimentos e aumento na oferta de navios. O decreto trouxe as regras para a Empresa Brasileira de Navegação (EBN) fretar (alugar) embarcações estrangeiras. O chamado Marco Legal da Cabotagem, porém, ainda carece de mais regramentos, como a definição sobre embarcações sustentáveis. Quanto a isso, a CNI já argumenta que a cabotagem é seis vezes menos poluente do que o transporte rodoviário.

Dragagens no RS

Embora estejam saindo as dragagens com dinheiro do Funrigs, o presidente da Hidrovias RS, Wilen Manteli, crê que somente a concessão à iniciativa privada garantirá a manutenção periódica necessária dos canais navegáveis no Estado.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: polêmica da energia renovável, leilão de ferrovias e o potencial do triticale

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)