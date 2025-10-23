Indústria do RS terá R$ 80 milhões da Finep para fazer ônibus elétricos com etanol

Na foto, o diretor de Inovação da Finep, Elias de Souza Ramos, assina o contrato, ao lado do CEO da Marcopolo, André Armaganijan. Marcopolo / Divulgação

Indústria de ônibus com sede em Caxias do Sul e 11 fábricas pelo mundo, a Marcopolo terá financiamento de R$ 80,8 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para desenvolver dois modelos de veículos elétricos híbridos com etanol. A tecnologia é basicamente a mesma do micro-ônibus da empresa que a coluna conheceu recentemente na Busworld, na Bélgica. O que mudará será a carroceria no novo projeto, que terá um aporte total de R$ 115,4 milhões.

A ideia é desenvolvê-los na operação gaúcha da Marcopolo ao longo de dois anos, contemplando quatro modelos de micro-ônibus e um de ônibus urbano. O biocombustível é o responsável por carregar a bateria, o que dá mais autonomia (450 quilômetros, no caso do Volare Attack 9 Híbrido, a ser vendido em 2026) mantendo o uso de fonte renovável.

O contrato foi assinado pelo diretor de Inovação da Finep, Elias de Souza Ramos, o CEO da Marcopolo, André Armaganijan, e o CFO (financeiro), Pablo Freitas Motta. A Finep é ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e financia a custo subsidiado.

O Volare Attack 9 Híbrido, exposto na Busworld. Marcopolo / Divulgação

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)