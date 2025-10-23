Indústria de 113 anos instala unidade de R$ 270 milhões no RS e cogita fábrica de hidrogênio verde

Fábrica de gases foi construída em Campo Bom, no Vale do Sinos, pela White Martins. White Martins / Divulgação

Prestes a inaugurar sua nova fábrica de US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) em Campo Bom, a White Martins também mantém a aposta em negócios de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. A nova unidade gerou 100 empregos e produzirá oxigênio, nitrogênio e argônio para indústria de garrafas Verallia e para o setor de saúde. A capacidade é de 250 toneladas por dia de gases. A empresa centenária está no Rio Grande do Sul há mais de 60 anos, com unidades em Sapucaia do Sul, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo e Canoas, além do polo petroquímico de Triunfo. O presidente Gilney Bastos, que também comanda a Linde na América do Sul, falou ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Gilney Bastos, presidente da White Martins. White Martins / Divulgação

Como são usados os gases produzidos na fábrica?

Nossos produtos são usados nos fornos da Verallia, onde fazem a combustão do material para gerar o vidro que será moldado em garrafas. O oxigênio serve para aumentar o poder calorífico. Existe a queima tradicional só com o ar, mas quando injetamos mais oxigênio, ela é acelerada.

Qual a importância do mercado gaúcho?

Para cada tipo de indústria, temos uma aplicação específica de gases. E o Estado é um grande motor da produção industrial do país. Temos muita demanda, principalmente no polo petroquímico e nas metalúrgicas de Caxias do Sul. Estamos reforçando a atuação de CO2 para gaseificar bebidas da Coca-Cola. Usamos energia limpa gerada em um complexo eólico no Rio Grande do Sul. E temos alguns projetos de hidrogênio verde desenvolvidos com o governo do Estado.

Queremos saber mais sobre isso...

Assinamos memorandos com o Rio Grande do Sul. Não saímos assinando com todo mundo, só onde há competitividade, porque é uma disputa global. Vemos o Estado bem posicionado, com forte apoio do governo em estratégia para uma proposta vencedora. Atrasou um pouco com a guerra da Rússia, que gerou situações emergenciais.

É possível uma fábrica de H2V aqui?

Lançamos uma primeira planta menorzinha há dois anos em Pernambuco. A demanda foi muito boa. Agora, estamos fazendo a segunda em Jacareí (SP). Uma indústria de vidro que usa bastante hidrogênio consumirá 20% da produção. Tendo demanda, faremos novos investimentos e o Rio Grande do Sul é um dos Estados mais competitivos. Caxias do Sul e Bento Gonçalves são grandes consumidoras de hidrogênio e existe um apelo de sustentabilidade. É bem provável que uma das próximas plantas nossas seja por aí. Devemos rodar no final do ano que vem, mas a estratégia da White Martins é se posicionar como o fabricante de hidrogênio verde mais competitivo. Faremos em conjunto com diversos setores, com joint ventures, pois não temos geração da energia eólica, a parte do porto, do navio. Entramos com a capacidade de investimento e tecnológica para operar a planta.

Quais outros mercados em potencial? Fertilizantes? Máquinas agrícolas?

Sim, fertilizantes. Vemos muito em trem, ônibus e caminhão, mas também faz muito sentido para máquinas agrícolas, porque hidrogênio é robusto.

