Inadimplência, conta de luz, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 31.10

Agenda

Serasa Experian divulga a taxa de inadimplência com dados do Rio Grande do Sul. A coluna noticiará ao longo do dia.

Banco Central divulga as contas públicas de setembro.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulga a bandeira tarifária de novembro, com a cobrança extra na conta de luz.

O governo leiloa 25 ativos de transmissão de energia em 12 Estados, incluindo linhas, subestações e compensadores síncronos, com capacidade total de 2.000 MVA. A expectativa da Aneel é atrair R$ 5,5 bilhões em investimentos e gerar 13 mil empregos diretos. Há estruturas previstas para o Rio Grande do Sul.

IBGE divulga:

Taxa de desemprego: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (setembro)

(dados para Brasil) Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios Brasileiros (2024)(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios)

Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Perfil dos Estados Brasileiros (2024)(dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)

Pílulas

Dólar subiu 0,42%, para R$ 5,38. Ibovespa subiu 0,10%, aos 148.780 pontos.

