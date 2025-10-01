Imposto de Renda, Pix, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 1º.10

Agenda

Votação na Câmara dos Deputados do projeto que zera o Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, alivia alíquotas de outras faixas de rendimento médio e impõe cobrança mínima sobre ganhos além de R$ 50 mil mensais — incluindo dividendos, até então isentos.

O governo dos Estados Unidos começou a suspender as suas operações depois que congressistas e o presidente Donald Trump não conseguiram superar um impasse orçamentário durante negociações tensas, que incluíram exigências democratas de financiamento à saúde. Esta é a primeira paralisação, ou shutdown, desde a mais longa da história — que durou 35 dias —, há quase sete anos, e interromperá o trabalho de vários departamentos e agências federais, afetando centenas de milhares de funcionários governamentais.

A partir de hoje, usuários do Pix poderão questionar transferências por meio do chamado "botão de contestação". O dispositivo poderá ser acionado em casos de fraude, golpe e coerção. O objetivo do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nome formal do dispositivo, é facilitar as contestações, fazendo com que elas passem a ser totalmente digitais — sem a necessidade de interação humana —, e aumentar a velocidade de bloqueio de recursos na conta do golpista, o que amplia a chance de devolução dos valores.

Índice FipeZap de venda de imóveis residenciais. O preço de Porto Alegre avançou 0,58% em setembro sobre agosto. Em 12 meses, a alta é de 7,13%. O metro quadrado custa em média R4 7.477.

Tá na Mesa da Federasul sobre o futuro dos centros históricos das cidades.

Pílulas

Dólar subiu 0,02%, para R$ 5,32. Ibovespa caiu 0,07%, aos 146.237 pontos.

