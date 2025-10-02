Hamburgueria de Porto Alegre lança marca mais barata, com cardápio enxuto e menos carne

Já conhecida pelas lojas, a Mark Hamburgueria lançou uma marca exclusiva para telentrega. Ela tem um cardápio mais enxuto, com cinco opções de sanduíche mais baratos. A Mark Smash não terá ponto físico próprio. Os hambúrgueres serão produzidos nas unidades já existentes. Inicialmente, em três delas.

O termo usado por lancherias, "smash", se refere à carne achatada. É mais fina também, além de mais tostada, diz o chef Mark Bandeira. A coluna ainda não experimentou.

— Como já tenho as cozinhas estruturadas, praticamente não tive custos extras — afirmou o empresário ao ser questionado sobre o investimento financeiro.

A expansão da hamburgueria será por licenciamento, deseja Bandeira. O que o difere da franquia é a exigência de já ter cozinha e operação próprias.

— É mais simples. Entrego cardápio, receitas, material gráfico e comunicação para redes sociais — explica o empresário.

