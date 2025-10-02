Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Telentrega
Notícia

Hamburgueria de Porto Alegre lança marca mais barata, com cardápio enxuto e menos carne

A ideia é expandir a operação pelo modelo de licenciamento, diferente da franquia

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS