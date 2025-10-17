Guaíba quer garantir R$ 300 milhões para pista em nova fábrica de aviões

Imagem mostra o complexo que a Aeromot pretende construir em Guaíba. Aerociti / Divulgação

A expectativa da prefeitura de Guaíba é, no lançamento da pedra fundamental da fábrica da Aeromot, garantir R$ 300 milhões do Fundo Nacional da Aviação para ampliar a pista que será construída no complexo para que possa ser usada por aviões de maior porte. Segundo o prefeito Marcelo Maranata, está prevista a vinda do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

— Queremos acertar no detalhe o que já foi conversado com o ministro Jader (Barbalho Filho, das Cidades), junto com o dos Transportes (Renan Filho), para avançarmos o mais rápido possível. Teríamos a oportunidade de aviões de carga, aumentando o tamanho da pista para 2,3 quilômetros, fazendo uma curva na Estrada do Conde. Seria um “backup” para o aeroporto Salgado Filho.

A cerimônia está marcada para a próxima quinta-feira (23). O complexo da AeroCiti ficará no terreno que era da Ford, ao lado da operação da Toyota. O complexo com fábrica de aviões terá uma pista de qualquer forma, mas a ideia da prefeitura é fazê-la maior. No local, serão fabricados aviões DA-62 da Diamond e helicópteros da Leonardo.

Sobre a destruição da fábrica da Toyota em São Paulo em um vendaval, Maranata diz que não afetou a operação gaúcha, que já é a maior fonte de arrecadação tributária do município.

— Os veículos nacionalizados aqui são todos montados na Argentina. Então, o pátio está lotado.

Ouça a entrevista completa:

