Grupo gaúcho abrirá atacarejo onde ficava o supermercado Nacional da Aureliano, na Cidade Baixa

Fechado em agosto, o espaço do antigo Nacional da Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto dará lugar a um atacarejo Macromix Atacado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A marca pertence à UnidaSul, empresa com sede em Esteio e terceira maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul. O contrato acabou de ser fechado, com a entrega das chaves.

Alugada do Grupo Dallasanta, a loja receberá um investimento de R$ 25 milhões. A reabertura pelo novo dono está prevista para o primeiro semestre de 2026, com a geração de 150 empregos diretos. Serão 2,5 mil metros quadrados de área de vendas para 11 mil produtos, com 140 vagas de estacionamento, incluindo recarga para carro elétrico, informa o diretor de Atacarejo, Eloi Zagonel.

Com esta unidade, a UnidaSul acelera o plano de expansão, que a coluna noticiou em primeira mão. Os investimentos chegam a R$ 410 milhões. Na ocasião, esta unidade nem estava no escopo ainda.

— Eu falei que poderiam vir outras a reboque, lembra? — brinca o presidente da UnidaSul, Augusto de Cesaro, que recebeu a coluna na sede em Esteio ainda em abril.

A UnidaSul prevê mais três lojas para Porto Alegre em 2026:

Rissul, na Avenida Otto Niemeyer, 2500 – Bairro Camaquã (R$ 35 milhões)

Macromix Atacado, na Avenida Juca Batista, 1645 – Bairro Pedra Redonda (R$ 45 milhões)

Macromix Atacado, na Avenida Professor Oscar Pereira, 1923 – Bairro Glória (R$ 45 milhões)

A empresa tem, atualmente, 47 lojas em 25 cidades, incluindo supermercados Rissul. Emprega 7,5 mil pessoas.

