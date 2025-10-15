Grupo gaúcho abrirá atacarejo em ponto deixado por grande loja de SC na BR-116

Rede com sede em Novo Hamburgo e comando familiar, o Grupo Monaco Atacado abrirá, em Sapucaia do Sul, a sua sexta loja. A operação ocupará a grande estrutura deixada pela rede catarinense de materiais de construção Cassol, na BR-116. Serão mais de 12 mil metros quadrados de área com 200 vagas de estacionamento. A inauguração está prevista para dezembro, quando é a alta temporada de vendas nos supermercados.
— Acreditamos no potencial da cidade e da Região Metropolitana. Seguimos firmes no nosso plano de expansão — conta a diretora Michele Monaco, filha dos fundadores.
O atacarejo de Gravataí, já noticiado pela coluna, será aberto em março de 2026. Alvorada e Viamão estão no radar, mas há uma grande vontade de entrar em Porto Alegre.
— Estamos mapeando os pontos estratégicos — complementa a executiva.
A ideia é chegar a 10 lojas em 2027. Cada operação recebe de investimento em torno de R$ 20 milhões. O aporte em Sapucaia foi menor porque já havia uma estrutura construída.
Atualmente, a empresa tem cinco lojas, que ficam em Novo Hamburgo, Campo Bom e Parobé. Possui ainda um centro de distribuição em Campo Bom, o mercado online e o Reporsul, que é um televendas para pequenos comércios. O Monaco foi criado em 1986 com um supermercado no Vale do Sinos, fechado em 2001 para a empresa colocar o foco em atacados.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)