Grupo gaúcho abrirá atacarejo em ponto deixado por grande loja de SC na BR-116

Rede com sede em Novo Hamburgo e comando familiar, o Grupo Monaco Atacado abrirá, em Sapucaia do Sul, a sua sexta loja. A operação ocupará a grande estrutura deixada pela rede catarinense de materiais de construção Cassol, na BR-116. Serão mais de 12 mil metros quadrados de área com 200 vagas de estacionamento. A inauguração está prevista para dezembro, quando é a alta temporada de vendas nos supermercados.

— Acreditamos no potencial da cidade e da Região Metropolitana. Seguimos firmes no nosso plano de expansão — conta a diretora Michele Monaco, filha dos fundadores.

O atacarejo de Gravataí, já noticiado pela coluna, será aberto em março de 2026. Alvorada e Viamão estão no radar, mas há uma grande vontade de entrar em Porto Alegre.

— Estamos mapeando os pontos estratégicos — complementa a executiva.

A ideia é chegar a 10 lojas em 2027. Cada operação recebe de investimento em torno de R$ 20 milhões. O aporte em Sapucaia foi menor porque já havia uma estrutura construída.

Atualmente, a empresa tem cinco lojas, que ficam em Novo Hamburgo, Campo Bom e Parobé. Possui ainda um centro de distribuição em Campo Bom, o mercado online e o Reporsul, que é um televendas para pequenos comércios. O Monaco foi criado em 1986 com um supermercado no Vale do Sinos, fechado em 2001 para a empresa colocar o foco em atacados.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: polêmica da energia renovável, leilão de ferrovias e o potencial do triticale

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)