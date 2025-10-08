Gaúcha, catarinense e espanhola criam juntas micro-ônibus elétrico recarregado com etanol

Um motor é elétrico e o outro é a etanol. O segundo carrega a bateria do primeiro. Os equipamentos são usados no micro-ônibus exposto na Busworld, aqui em Bruxelas, na Bélgica. O Volare Attack 9 Híbrido é uma parceria entre a espanhola Horse Powertrain (motor), a catarinense Weg (inversores elétricos) e a gaúcha Marcopolo (o veículo). O modelo está em homologação e será lançado no mercado em 2026.

Seu objetivo é dar maior autonomia de viagens, pois não precisa ser recarregado. Consegue rodar 450 quilômetros sem reabastecer. Ao mesmo tempo, o combustível que turbina sua bateria é renovável, o etanol, que costuma ser feito de cana-de-açúcar, milho ou, mais recentemente, de cereais de inverno.

— Fizemos este veículo pensando no Brasil porque dispensa infraestrutura de recarga, conseguimos reduzir a quantidade de baterias e diminuímos o custo em relação a um elétrico — diz o engenheiro Gustavo Giusti.

* A coluna viajou a Bruxelas a convite da Marcopolo.

