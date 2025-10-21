Gasolina, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 21.10

Agenda

Petrobras reduz o preço da gasolina nas refinarias, onde vende às distribuidoras. Saiba mais: Quanto do corte da gasolina chega à bomba, o alívio à inflação e a folga ao juro

Balanços financeiros de empresas dão o tom do desempenho dos negócios. No Brasil, tem Vale. No Exterior, tem, por exemplo, Netflix e Nasdaq.

Expectativa para a confirmação de que os presidentes Lula e Donald Trump se encontrem, finalmente, ainda no próximo final de semana.

Palestra da colunista sobre conjuntura econômica em evento da Unicred Premium em Santa Cruz do Sul. Às 19h, na Unisc.

Pílulas

Dólar caiu 0,63%, para R$ 5,37. Ibovespa subiu 0,77%, aos 144.509 pontos.

