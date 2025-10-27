Fundada há 79 anos, escola de Porto Alegre será reaberta por novo dono

Cerca de um ano após a venda, o Colégio São Judas Tadeu será reaberto em fevereiro de 2026. A estrutura foi comprada por R$ 18,5 milhões pelo Sistema Fecomércio-RS. Sob nova direção e com novo nome, a Escola Sesc São Judas abriu as matrículas nesta segunda-feira (27) para 157 vagas na Educação Infantil e 155 nos primeiros anos de Ensino Fundamental e Médio. Para 2027, a ideia é atender todos os anos e alcançar 900 alunos.
O prédio fica na Rua Dom Diogo de Souza. Quando foi vendido, o Instituto Educacional São Judas Tadeu estava em recuperação judicial e com o caixa colapsado, ameaçando a continuidade da instituição fundada em 1946. Em 2025, não teve aulas.
Agora, a estrutura volta com 15 salas de aula, ginásio e quadras esportivas. A ideia é instalar no futuro mais uma pracinha infantil, biblioteca, auditório e laboratório de ciências, diz o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.
