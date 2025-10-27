Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Um ano após venda
Notícia

Fundada há 79 anos, escola de Porto Alegre será reaberta por novo dono

Instituição enfrentou uma severa crise financeira que ameaçou as atividades de ensino

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS