Frigorífico demite 95 funcionários no RS

Antes do corte no quadro de funcionários, Frigorífico Zimmer empregava 470 pessoas. Frigorífico Zimmer / YouTube / Reprodução

Indústria de carnes com sede em Parobé, no Vale do Paranhana, o Frigorífico Zimmer demitiu 95 funcionários na manhã desta segunda-feira (20). Por meio de nota, a empresa diz que "a medida visa ajustar a empresa a questões operacionais e um novo momento do mercado", sem detalhar exatamente o que ocorreu que exigiu esta redução.

Grande parte da produção da empresa é para o mercado brasileiro. Uma pequena parcela é exportada para países como Uruguai e Chile. Estados Unidos, que taxaram a carne brasileira, não estão na lista. Conforme o site do frigorífico, são abatidos 400 animais por dia e, antes do corte, a empresa tinha 470 funcionários. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Porto Alegre e Região se reunirá com a empresa para tratar das demissões.

Em agosto, o Zimmer iniciou a produção em uma nova fábrica, que fica em Capão do Leão, no sul do Estado. Foram investidos R$ 15 milhões no local, que consegue processar 90 toneladas de carne por dia. Em Parobé, a capacidade é de 45 toneladas diárias. Inativa desde 2012, a estrutura fica perto do porto de Rio Grande e era da antiga Extremo Sul.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

