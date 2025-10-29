Finanças e políticas à mesa do jantar de líderes organizado pelo varejo

Um seleto grupo de empresários e autoridades se reuniu no primeiro encontro Entre Líderes, promovido pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) e o Co.nectar Hub. Finanças e políticas econômicas entraram no cardápio do jantar, do qual a coluna participou. O presidente da InvestRS, Rafael Prikladiniki, foi convidado a falar sobre o que a agência do governo gaúcho está fazendo para atrair investimentos para o Estado, mas saiu também com algumas encomendas. Ainda que considere muito positivo trazer novos negócios, o presidente do Sindilojas, Arcione Piva, pediu mais atenção às empresas que já estão no Estado e, claro, incluindo o varejo neste planejamento estratégico.