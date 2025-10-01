Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Fechada fábrica de calçadista que produzia para Arezzo no RS

O encerramento das atividades leva à demissão de 135 trabalhadores

