Fechada fábrica de calçadista que produzia para Arezzo no RS

Operação calçadista em Parobé fabricava exclusivamente para a Arezzo e empregava 135 pessoas. Google Maps / Reprodução

Ex-Arezzo e Soma, a Azzas 2154 Shoes & Bags fecha nesta nesta quarta-feira (1º) sua fábrica em Parobé, no Vale do Paranhana. A operação produzia para a Arezzo, conhecida por seus calçados e acessórios femininos. Segundo o presidente do Sindicato dos Sapateiros de Parobé (e da entidade estadual Feticvergs), João Nadir Pires, a unidade foi aberta há cerca de três anos para isso, inclusive com a previsão de empregar mais pessoas.

A unidade calçadista fica na Rua Washington Luiz, no bairro Paraíso. O sindicato já foi avisado e as rescisões serão assinadas ainda nesta semana com 135 funcionários, que serão demitidos.

— Era uma boa empresa, pagava em dia, salários melhores e tinha plano de participação nos resultados — lamentou Pires.

Em nota, a Azzas afirma que "esse movimento integra a revisão estratégica da vertical com foco em eficiência operacional e sustentabilidade financeira". Não houve menção ao tarifaço dos Estados Unidos, que atingiu em cheio o setor calçadista. O grupo acrescenta que a produção será transferida a outras unidades fabris próprias e de parceiros.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)