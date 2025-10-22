Em recuperação judicial, Azul retoma patamar pré-enchente e cogita expansão em 2026

Azul está com até 36 voos em dias de pico em Porto Alegre, um pouco menos da máxima histórica de 42 decolagens diárias. Azul / Divulgação

Em meio a uma recuperação judicial que suspendeu o plano de expansão no Rio Grande do Sul, a Azul comemora a retomada do número de passageiros - 5 mil/dia - no aeroporto de Porto Alegre ao patamar anterior à enchente. Na reabertura do aeroporto, em outubro do ano passado, a Azul operou 406 voos em 10 dias. O número subiu agora para 714 voos.

A Azul Viagens, que operou quatro voos semanais nas últimas férias de verão, espera subir a 17 na próxima temporada. No Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, citou 170 voos extras. Porém, ainda não fala em novos destinos, ainda que leitores questionem bastante sobre voos para Montevidéu, no Uruguai, Estados Unidos e até mesmo Passo Fundo.

— Estamos cuidando do que já atendemos, focados em recuperação. Ao longo do primeiro trimestre de 2026, voltaremos a falar sobre movimentos de expansão na companhia. Podemos voltar a ter boas novidades no ano que vem — diz a executiva, que enfatiza a retomada do voo a Recife.

A Azul está com até 36 voos em dias de pico em Porto Alegre. Porém, já teve 42 decolagens no aeroporto gaúcho.

— Mas eu diria que estamos próximos do número de assentos. Recebemos aviões de nova geração Embraer 2, o que ampliou a oferta sem elevar o número de decolagens.

A Azul conecta Porto Alegre, atualmente, com Belo Horizonte (Confins-MG), Campinas (Viracopos-SP), Curitiba (PR), Recife (PE), Rio de Janeiro (Galeão-RJ) e São Paulo (Congonhas e Guarulhos), além das cidades gaúchas Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana.

A devolução de aviões, feita agora na recuperação judicial, não atingiu o Rio Grande do Sul. Segundo Beatriz, eram, em grande parte, aeronaves que já estavam paradas.

