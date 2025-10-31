Economia acelera puxada por indústria e comércio, mas turismo ainda recua no RS

Deu uma acelerada o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), ao crescer 0,6% em agosto sobre julho. Mas, em 12 meses, o indicador calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, acumula avanço de 1,9%, menos do que na pesquisa anterior e abaixo dos 3,2% da média nacional.
Indústria, vendas do varejo ampliado e demais serviços tiveram crescimento, diz o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank.
— Para o fechamento de 2025, mantemos a previsão de crescimento de 1,8% na economia do Rio Grande do Sul. Já para 2026, vai depender da colheita da safra de verão. O PIB gaúcho pode inclusive subir mais do que o nacional — diz. Lembrando há previsão de La Niña, mas que talvez não chegue a provocar estiagem.
Varejo
O varejo vendeu 1% mais, mas o comércio ampliado cresce 2%, puxado pela retomada nos veículos. Em 12 meses, a alta é de 5,7%, mas vem desacelerando.
Serviços
Avançaram 1,2% em agosto, mas ainda têm queda forte de 6,4% em 12 meses. O turismo gaúcho segue com problemas. Caiu 0,1% em agosto e fica 21,6% abaixo de abril de 2024, mês anterior à enchente.
Indústria
A indústria gaúcha produziu 2,9% mais em agosto, um bom crescimento. Em 12 meses, porém, a alta é menor, de 1,8%.
