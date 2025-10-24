Durou só um ano a loja de massas transferida de Gramado para shopping de Porto Alegre

Ponto no Shopping Iguatemi está desocupado. Guilherme Gonçalves / Agencia RBS

Durou um ano só a loja da Massa no Copo aberta no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, recentemente fechada. A operação já tinha sido transferida de Gramado para a Capital, quatro após ter sido criada pelos irmãos Dalmo e Magno Santana, que se juntaram aos empresários Aglay José de Carvalho Souza e José Marques de Souza Neto para uma remodelagem de R$ 500 mil no negócio.

Quando a coluna noticiou a abertura, no ano passado, eles chegaram a falar que queriam ter de 60 a 100 franquias até o final de 2025. Agora, o site foi tirado do ar, as redes sociais não estão atualizadas e a assessoria informa não trabalhar mais com a marca.

Para lembrar como funcionava: o cliente escolhia a massa e o molho, expostos em uma vitrine, que eram servidos em uma caixinha, que tentava lembrar um copo, ou no prato mesmo.

Loja foi transferida de Gramado para Porto Alegre no ano passado. Massa no Copo / Divulgação

Colaborou Guilherme Gonçalves

