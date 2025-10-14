Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Sul do RS
Notícia

Duplicação de shopping gaúcho é reavaliada: "Voltamos à prancheta"

Empreendimento tem atualmente 38 mil m2 e cerca de 150 lojas

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS