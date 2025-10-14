Duplicação de shopping gaúcho é reavaliada: "Voltamos à prancheta"

A ideia era ter tramitado o projeto de ampliação do Shopping Pelotas ainda em 2024. Shopping Pelotas / Divulgação

Ainda não há prazo para iniciar a duplicação do Shopping Pelotas, no sul do Estado. A ideia era ter tramitado o projeto ainda em 2024. Porém, não se desistiu ainda. Um dos empreendedores, o sócio e diretor do fundo de investimentos Phorbis, Mathias Kisslinger, diz que as perspectivas econômicas mudaram desde que a intenção foi anunciada, em 2023, o que exigiu a reavaliação.

— Tivemos que voltar à prancheta. O custo ficou alto, muita vaga de estacionamento, muita loja grande. Estamos reestudando — diz.

Foi contratada a empresa GEU | Grupo de Estudos Urbanos para fazer nova pesquisa de mercado. Inaugurado em 2013, o Shopping Pelotas é o único da cidade. Tem 38 mil metros quadrados e cerca de 150 operações.

Mas voltando à obra, em 2025, ela não deve andar, pois o varejo como um todo está sentindo queda de faturamento. Os motivos que o setor tem apontado o juro alto e a inadimplência elevada do consumidor.

