Drible no tarifaço, fábrica de R$ 270 milhões, colégio fechado e mais, no Acerto de Contas

- Sete produtos do RS que driblam tarifaço dos EUA e são exportados a outros países. Entrevista com Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA)
- Indústria de 113 anos instala unidade de R$ 270 milhões no RS e cogita fábrica de hidrogênio verde. Entrevista com Gilney Bastos, presidente da White Martins
- Com marca nova, corretora do Banrisul quer elevar em 20% os R$ 21 bi sob gestão. Entrevista com Marcus Staffen, diretor-presidente da Banrisul Corretora de Valores
- Colégio e pré-vestibular fechará unidade do bairro Moinhos de Vento. Com Isadora Terra
- Supermercado do RS lança marcas próprias para enfrentar concorrência. Com Diogo Duarte
