Distribuidora gaúcha de autopeças transforma van em loja para rodar o sul do país

Distribuidora de autopeças com sede em Porto Alegre, a Vipes do Brasil equipou uma van com um mostruário produtos. Funciona como um showroom e uma loja, que já passou por 11 cidades. A pessoa pode comprar na hora e recebe depois. Adaptar o veículo, do modelo Sprint, custou R$ 500 mil. São 265 itens, principalmente das marcas JBM, da Espanha, e da Force, de Taiwan. Segundo o diretor-geral, Vicente Pedro Schneider, o diferencial é o cliente poder manusear o produto.
— O mecânico gosta de ver, olhar e tocar.
A van rodará por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A ideia é, no futuro, comprar outro veículo para ir a São Paulo e Rio de Janeiro.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)