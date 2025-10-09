Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Distribuidora gaúcha de autopeças transforma van em loja para rodar o sul do país

Adaptação do veículo custou R$ 500 mil

Economia

