Distribuidora gaúcha de autopeças transforma van em loja para rodar o sul do país

Distribuidora de autopeças com sede em Porto Alegre, a Vipes do Brasil equipou uma van com um mostruário produtos. Funciona como um showroom e uma loja, que já passou por 11 cidades. A pessoa pode comprar na hora e recebe depois. Adaptar o veículo, do modelo Sprint, custou R$ 500 mil. São 265 itens, principalmente das marcas JBM, da Espanha, e da Force, de Taiwan. Segundo o diretor-geral, Vicente Pedro Schneider, o diferencial é o cliente poder manusear o produto.