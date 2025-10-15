Giane Guerra

Intoxicação
Destilarias adulteraram bebidas com etanol contaminado por metanol em postos, diz ANP: "Fraudador foi fraudado"

Em entrevista à Gaúcha, agência reguladora afirmou que são discutidas regras mais rígidas, principalmente para importação da substância

