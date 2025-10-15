Destilarias adulteraram bebidas com etanol contaminado por metanol em postos, diz ANP: "Fraudador foi fraudado"

Falha de fiscalização e as medidas para combater o crime foram pautas da entrevista do Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (15). Yasin AKGUL / AFP

A operação que estourou a fraude dos combustíveis teve como efeito colateral a vazão do metanol para adulteração de bebidas. A falha de fiscalização e as medidas para combater o crime foram pautas da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o superintendente de Fiscalização do Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Julio Nishida.

De onde veio esse metanol?

Todo o metanol que existe no país vem do Exterior. O Brasil não produz há 20 anos. Receita Federal e ANP são anuentes das licenças de importação do produto, que é matéria-prima lícita na fabricação de plásticos, tintas, solventes e biocombustíveis. Ao que tudo indica, a adulteração não ocorreu na destilação, mas diretamente no etanol.

Quem tem que fiscalizar?

A ANP fiscaliza o posto e a Vigilância Sanitária fiscaliza a fábrica. As duas cadeias foram fraudadas. Infelizmente, existe um número muito grande de fábricas clandestinas de pequeno porte, que usam vários tipos de produtos com vários tipos de origem, e temos encontrado confluência das fraudes nessas duas cadeias, de combustíveis com destilarias.

E o que tem que fazer para evitar?

A Vigilância Sanitária tem que controlar a fabricação de bebidas para evitar clandestinidade. O metanol é o produto mais tóxico possível, mas há outros contaminantes. E também tem que haver um controle forte da ANP para evitar que o produto seja desviado para a cadeia de combustíveis.

Os fraudadores das bebidas sabiam que estavam pegando etanol adulterado com metanol no posto?

É o fraudador sendo fraudado. A fábrica clandestina de bebida não sabe que está comprando etanol contaminado com metanol, porque não quer matar o cliente. Mas o intermediário, que está fornecendo o produto contaminado, sabe da fraude. Estamos agindo para quebrar essa cadeia.

Por que se deixou chegar a este ponto de pessoas morrendo ou com sequelas?

É mais difícil detectar quando as fábricas clandestinas compravam o produto no posto. Qual o aprendizado? Além da investigação imediata, estamos trabalhando na mudança de regras de comércio exterior para deixar o controle mais rigoroso, mesmo que amplie a burocracia. Temos que entrar em setores que não olhamos, como a indústria de bebidas. Estamos estudando ferramentas de rastreio. Vai mudar? Precisa e, sim, vai mudar. Temos que pensar em medidas de médio e longo prazo para que isso não aconteça nunca mais.

E até lá o que o consumidor faz?

Em relação às bebidas, seguir as orientações da Anvisa. Para combustíveis, as principais são: pedir nota fiscal e cuidar com preços, que não controlamos, mas chamam a atenção quando são muito baixos porque não existe almoço grátis. O site da ANP tem o Consulta Posto Web, que mostra se o posto está regular. E qualquer denúncia deve ser feita pelo telefone 0800 970 0267.

