Desoneração do emprego, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 17.10

Agenda

A desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia voltará à pauta do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Cristiano Zanin marcou para esta sexta-feira (17) o início do julgamento do mérito da ação que questiona a prorrogação da desoneração. Não deve derrubar, porque a ação da União é posterior a um acordo do governo federal com o Congresso para uma retirada gradual.

IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais (2024)(dados para Brasil e grandes regiões).

FGV divulga a inflação pelo IGP-10.

Apesar da empolgação dos consumidores na pesquisa sobre intenção de compras para o Dia da Criança, metade dos lojistas de Porto Alegre disse que vendeu menos do que no ano passado, mostra pesquisa do Sindilojas POA. Crise financeira, baixo movimento e alta de preços foram os motivos apontados. A data é termômetro para o Natal...

O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre comemora neste sábado (18) 88 anos de fundação.

Congresso anual da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). O evento será em Nova Petrópolis, com entrega do troféu Atena para o presidente da Federasul, Rodrigo Costa, e o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva.

Vários donos de construtoras dizem à coluna estar com projetos na gaveta à espera do Plano Diretor, enviado em setembro pela prefeitura de Porto Alegre à Câmara.

Pílulas

Dólar caiu 0,36%, para R$ 5,44 Ibovespa caiu 0,28%, aos 142.200 pontos.

