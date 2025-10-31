Demolido, prédio de confeitaria de 1940 dá lugar a farmácia de R$ 8 milhões em Porto Alegre

Farmácia São João na Avenida Protásio Alves, 300, terá estacionamento coberto, espaço kids e sala para atendimento farmacêutico. Farmácias São João / Divulgação

Provocada pelo leitor José, a coluna verificou que o local onde ficava a antiga Confeitaria e Padaria Cestari terá uma farmácia São João de 425 metros quadrados, na esquina da Avenida Protásio Alves com a Rua São Manoel, em Porto Alegre. A Cestari era da década de 1940 e funcionou até por volta de 1980. Outros comércios ocuparam o prédio, demolido há alguns meses.

A farmácia terá oito vagas de estacionamento coberto, espaço para crianças e sala para atendimentos farmacêuticos, conta o engenheiro civil Wellinton Portela dos Santos. Cerca de 30 funcionários trabalharão na operação, que deve abrir na segunda-feira (3). O investimento é de R$ 8 milhões.

Em publicidades de jornais da época, a antiga confeitaria se colocava como "especialista em doces e biscoitos" e oferecia encomendas para batizados, casamentos e aniversários.

— As paredes já estavam comprometidas. Era inviável manter. Seria mais caro reformá-lo do que demolir e fazer outro — diz Santos, questionado sobre o motivo da demolição do prédio.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)