Definida empresa que assumirá contrato no RS da subsidiária da Oi em recuperação judicial

A partir de outubro, a telemont assume os serviços prestados pela Serede, subsidiária da Oi. Antonio Valiente / Agencia RBS

A empresa Telemont assumirá os serviços até então prestados pela subsidiária da Oi Serede à V.tal no Rio Grande do Sul para conexão de fibra óptica para internet. Não há acordo para que a nova companhia absorva os 300 trabalhadores. No país todo, são 2,5 mil funcionários.

A Serede diz que os salários estão em dia, mas não tem dinheiro para pagar a rescisão e os atrasados de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul (Sinttel-RS), houve tentativas de mediação da Justiça do Trabalho, mas não se chegou a acordo.

A Serede está em recuperação judicial, assim como a Oi.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)