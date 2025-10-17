De olho em Black Friday e Natal, rede de lojas esportivas tem 51 empregos abertos no RS

Maioria das vagas abertas pelo Centauro é para vendedor e assistente de loja. BarraShoppingSul / Divulgação

Das mais de mil vagas abertas pela Centauro no país, 51 são no Rio Grande do Sul. Os empregos são para as lojas em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Rio Grande.

Há oportunidades temporárias para final de ano, mas também para efetivos. A maioria é para vendedor e assistente de loja. O salário não é informado, mas tem auxílio para alimentação e transporte.

Com mais de 230 lojas, a rede de materiais esportivos está se preparando para as vendas de Black Friday e Natal. Então, as contratações ocorrerão já para início de novembro. A inscrição é feita pelo site. Precisa ter Ensino Médio completo e um diferencial é ter afinidade com esporte.

