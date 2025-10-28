"Curtailment" deixa Sul mais atrativo que Nordeste, diz CEO de empresa que fará eólica e venderá gás no RS

Parque eólico da Tradener em Pindaí, na Bahia. Tradener / Divulgação

Se o mercado livre de energia abrir para residências, aumentará a chance para novos projetos da Tradener no Rio Grande do Sul. Aliás, o CEO Guilherme Avila disse que o Sul está mais atrativo do que o Nordeste desde que começou o "curtailment", que é o corte na geração de energia quando não há sistema suficiente para absorvê-la.

— O vento lá (no Nordeste) é melhor, mas tem tanto projeto que não tem mais espaço na rede. E no Sul também há mais consumo — diz o executivo.

Semelhante à alta tensão, a economia dos pequenos consumidores deverá ser de 30% no gasto com energia, estima o executivo. No mercado livre, o consumidor escolhe o fornecedor, o preço e até a fonte da energia. Paga-se pela energia contratada separadamente do que é pago à distribuidora, o que inclui uso da rede e encargos. A ampliação à baixa tensão é discutida em uma medida provisória que tramita no Congresso.

Guilherme Avila, CEO da Tradener. Tradener / Divulgação

Energia eólica

A Tradener anunciou em 2025 sua intenção de construir um parque eólico no Rio Grande do Sul. O Chicolomã prevê investimento de R$ 600 milhões.

— O Rio Grande do Sul é uma base importante de clientes e livre de curtailment.

Gás natural

Em outro avanço mais recente, a empresa recebeu o registro de autorização do Estado para comercializar gás natural, o que já tinha liberação da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Tradener já tem contratos de importação de gás boliviano e argentino. Agora, está mapeando consumidores para identificar a viabilidade econômica de tirar o negócio do papel e em qual momento o faria, o que depende de preço, demanda e até mesmo da reforma tributária. A distribuição seria feita pela Sulgás.

— Há espaço grande para crescer no mercado de gás.

Nesta aposta no Estado, a empresa participou, inclusive, da Mercopar, a mais importante feira industrial gaúcha, realizada em Caxias do Sul. A Tradener está com 270 clientes gaúchos de mercado livre de energia.

