Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Impactos
Análise

Crise no Rio: tentáculos da economia subterrânea corroem negócios, empregos e vidas

Não é de hoje que o Estado cresce pouco, se desindustrializa, afugenta profissionais e turistas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS