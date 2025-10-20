Crescimento da China, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 20.10

Agenda

Bons dados vêm da China neste início de semana. A economia chinesa cresceu 4,8% no 3º trimestre em relação ao mesmo período de 2024, superando a estimativa de 4,7% dos economistas. No acumulado do ano, o PIB avança 5,2%, também acima da previsão de 5,1%. Na comparação trimestral, o crescimento foi de 1,1%, superando a expectativa de 0,8%. Embora com desaceleração, os dados indicam uma recuperação mais firme da atividade, apesar da guerra comercial com Estados Unidos.

O mercado financeiro futuro norte-americano avança com sinais de trégua comercial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se disse otimista por um acordo com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul. Trump disse que a tarifa de 100% sobre produtos chineses (imposta por ele mesmo) não é sustentável.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

FGV divulgação a inflação pelo IGP-10 de outubro

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulga os resultados do mercado de capitais no acumulado do ano até setembro.

Dólar caiu 0,69%, para R$ 5,40. Ibovespa subiu 0,84%, aos 143.399 pontos.

