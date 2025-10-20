Crescimento da China, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 20.10

Agenda
Bons dados vêm da China neste início de semana. A economia chinesa cresceu 4,8% no 3º trimestre em relação ao mesmo período de 2024, superando a estimativa de 4,7% dos economistas. No acumulado do ano, o PIB avança 5,2%, também acima da previsão de 5,1%. Na comparação trimestral, o crescimento foi de 1,1%, superando a expectativa de 0,8%. Embora com desaceleração, os dados indicam uma recuperação mais firme da atividade, apesar da guerra comercial com Estados Unidos.
O mercado financeiro futuro norte-americano avança com sinais de trégua comercial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se disse otimista por um acordo com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul. Trump disse que a tarifa de 100% sobre produtos chineses (imposta por ele mesmo) não é sustentável.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
FGV divulgação a inflação pelo IGP-10 de outubro
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulga os resultados do mercado de capitais no acumulado do ano até setembro.
Pílulas
Dólar caiu 0,69%, para R$ 5,40. Ibovespa subiu 0,84%, aos 143.399 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna