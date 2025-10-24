Condomínio do Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre terá piscina, "mercadinho" e quadras esportivas

O leitor Nilson ficou intrigado com um outdoor na zona leste de Porto Alegre anunciando um condomínio do programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com piscina, salão de festas, quadras esportivas e academia. O projeto é o Duetto, da construtora Morana, em construção na Estrada João de Oliveira Remião, 1450, no bairro Lomba do Pinheiro.

A empresa não quis informar o investimento, mas o empreendimento é voltado à faixa 3 do MCMV, para famílias com de R$ 4,7 mil a R$ 8,6 mil. Serão 332 unidades, de 60 metros a 11 metros quadrados, com preços a partir de R$ 250 mil.

Os prédios são baixos, diferentemente dos projetos mais comuns no programa. Cada um tem quatro unidades, duas térreas (com pátio) e duas no andar superior (com terraço). São dois dormitórios, sendo uma suíte. A previsão de entrega é em novembro de 2028.

Apesar de parecer muito com apartamento, o modelo é chamado de casa sobreposta porque a entrada da unidade é separada das demais. É o primeiro projeto assim da Morana. O condomínio também terá sala de reuniões, espaço de trabalho compartilhado e um "mercadinho". Segundo o diretor Roque Schwan, a infraestrutura não é novidade nos projetos da incorporadora, que tradicionalmente atua na faixa 2 do MCMV, voltada a famílias com renda mensal entre R$ 2,8 mil e R$ 4,7 mil.

