Condomínio de R$ 40 milhões na Serra terá cabos de energia e telefone subterrâneos

Um condomínio de R$ 40 milhões será construído pela Aviva Urbanismo em Caxias do Sul, na serra gaúcha. O loteamento terá 151 terrenos nos quais os compradores construirão suas casas com algumas regras, como tamanho mínimo de 150 metros quadrados. O preço médio será de R$ 700 mil.

O Montiere Residenze deve ficar pronto no segundo semestre de 2027. Na área comum, os espaços já tradicionais, como piscina, salão de festa e quadras esportivas. De curioso, tem uma guarita blindada e o cabeamento subterrâneo de energia e telefone, diz o sócio Pedro Augusto Tolotti.

— Não tem aquela poluição visual, não terá fio aparente.

A obra já começou há um ano, com 150 trabalhadores. Foi concluída a terraplanagem. A meta é vender R$ 113 milhões. No total, são 13 hectares, sendo que 2,5 hectares são de preservação ambiental.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)