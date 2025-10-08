Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Caxias do Sul
Notícia

Condomínio de R$ 40 milhões na Serra terá cabos de energia e telefone subterrâneos

A ideia é não ter fio algum aparente

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS