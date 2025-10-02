Condomínio de R$ 300 milhões terá praia artificial e estacionamento de jet ski em Capão da Canoa

Mais um condomínio de alto padrão está sendo construído em Capão de Canoa, no Litoral Norte. A Pioner está investindo R$ 300 milhões no terreno de 10,9 hectares, que terá 200 casas. Cada uma terá a partir de 186 metros quadrados e preço médio de R$ 2,3 milhões.

A entrega ocorrerá por fases, sendo a primeira etapa, com 62 unidades, em dezembro de 2028. As obras começaram em abril e devem ser concluídas até dezembro de 2030, gerando 250 empregos diretos.

Segundo o CEO Pablo Pioner, o condomínio terá estrutura de resort, com cinco piscinas, cinema e até estacionamento para 200 jet skis. As casas terão painéis solares e ponto de abastecimento para carros elétricos. Terá ainda uma praia artificial, que a empresa também construiu no seu outro empreendimento em Capão, o Murano.

— É uma piscina com fundo de areia. A areia não gruda, não tem aquele vento da beira da praia e traz a segurança do condomínio. É um dos nossos pontos fortes — afirmou.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)