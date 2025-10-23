Como a prefeitura planeja evitar reajuste alto da tarifa após concessão do Dmae

Tarifa social será mantida, conforme emenda aprovada junto com a concessão na Câmara de Vereadores. Félix Zucco / Agencia RBS

Ao menos por enquanto, não há na concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) algo que "amarre" os reajustes das tarifas para evitar que sejam altos. A coluna questionou o secretário-geral da prefeitura de Porto Alegre, André Coronel, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Em alguns casos de tarifas públicas, estabelecem-se limites ou mesmo se fixa qual índice de inflação será o indexador da fórmula.

O secretário, porém, enfatizou que o dinheiro da outorga será usado para garantir a "modicidade" da tarifa, ou seja, que não fique elevada. Entende-se, portanto, que seria por meio de subsídios. Já a tarifa social será mantida, conforme emenda aprovada junto com a concessão na Câmara de Vereadores.

Por fim, Coronel disse que o contato está encaminhado para que a fiscalização seja feita pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

A proposta da prefeitura prevê entregar a uma empresa privada a distribuição de água e o tratamento de esgoto da cidade. O texto mantém com a prefeitura a captação e o tratamento de água, a drenagem urbana e os sistemas de proteção contra cheias. A primeira etapa passou pelos vereadores. As próximas são a modelagem da concessão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a realização de audiências públicas, a análise pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a publicação do edital.

Ouça a entrevista completa:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que o preço da gasolina deve cair

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.