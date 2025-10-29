Começa obra do campus de R$ 400 milhões que formará cientistas da computação no RS

Terreno do ITEC está em preparação perto da freeway, em Gravataí. ITEC / Divulgação

Definida a empresa que construirá o campus do Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC) em Gravataí, na Região Metropolitana. O contrato foi assinado com a Tedesco, parte do grupo de origem alemã HTB. O projeto filantrópico de R$ 400 milhões, doados por empreendedores, será erguido em um terreno de 20 hectares do Prado Bairro Cidade, também cedido por empresários.

As obras de preparação do terreno já estão em andamento, como a terraplanagem. Agora, serão feitos os prédios residencial e acadêmico, a infraestrutura e edificações complementares, com conclusão estimada para setembro de 2026

A inauguração está prevista para março de 2027, quando a primeira turma de alunos começará as aulas para formar cientistas da computação. Desta, 100% serão bolsistas, que ganharão o curso, moradia e alimentação. Nas seguintes, serão 70%.

Entorno

As obras do entorno, como acesso viários, de energia e saneamento, serão feitos por prefeitura e Estado, que garantem estar no cronograma.

