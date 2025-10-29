Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Região Metropolitana
Começa obra do campus de R$ 400 milhões que formará cientistas da computação no RS

Com valor e terreno doados por empresários, o projeto filantrópico prevê bolsas para a maior parte dos estudantes

