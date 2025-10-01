Com última regra publicada, o que falta para iniciar renegociação de dívidas rurais

Será possível renegociar R$ 12 bilhões em dívidas dos produtores rurais. Antonio Valiente / Agencia RBS

Saiu a esperada circular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), aguardada como último regramento necessário para liberar a renegociação de R$ 12 bilhões de dívidas de produtores rurais. A medida provisória foi publicada pelo governo federal no último final de semana da Expointer e, na semana passada, foi aprovada a regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN). E agora?

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, acredita que ainda nesta quarta-feira (1º) seja publicada pelo Ministério da Agricultura a lista dos municípios contemplados. A circular do BNDES deixa claro que estão contempladas localidades "cujo estado de calamidade pública ou situação de emergência em função de eventos climáticos adversos motivadores de prejuízos à produção rural tenha sido formalmente reconhecido pelo Governo Federal com recorrência entre 2020 e 2024."

Lemos estima que, no Rio Grande do Sul, sejam cerca de 400 municípios. No país, serão em torno de 1,3 mil. A operação mesmo do crédito pelo BNDES deve começar no dia 15 de outubro, permitindo a revisão do contrato com os produtores rurais pelos bancos e cooperativas de crédito.

O juro vai de 6% a 10%. O pagamento poderá ser feito em até nove anos, com um de carência para iniciá-lo.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)