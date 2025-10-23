Com marca nova, corretora do Banrisul quer elevar em 20% os R$ 21 bi sob gestão: "Mais amigável"

Queda do juro exigirá que se ofereça mais opções aos investidores além da renda fixa. Banrisul / Divulgação

Agora com uma nova marca, a Banrisul Asset, a corretora do banco gaúcho, quer aumentar de 15% a 20% ao ano o montante sob gestão, atualmente em R$ 21 bilhões. A projeção foi pelo diretor-presidente da Banrisul Corretora de Valores, Marcus Staffen, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Há dois anos, eram R$ 16 bilhões.

Diretor-presidente da Banrisul Corretora de Valores, Marcus Staffen. Banrisul / Divulgação

A perspectiva para 2026 considera inclusive a previsão de queda da taxa de juro Selic, que deve começar no primeiro trimestre. Isso exigirá que se ofereça mais opções aos investidores além da renda fixa, que tem direcionado muito recurso para a atual rentabilidade fácil e alta dos títulos públicos.

— Eles são nossa vocação, por óbvio, mas vejo espaço para mais produtos com crédito privado, que já cresceram nos últimos anos. Se continuar a isenção das debêntures incentivadas, serão interessantes para os clientes.

A Banrisul Corretora de Valores está com 55 anos e tem como principais clientes os fundos de aposentadoria dos servidores dos municípios. A criação da marca "mais amigável", como diz o diretor, busca conquistar novos mercados, inclusive fora do Rio Grande do Sul.

Marca "mais amigável" busca conquistar novos mercados. Banrisul / Divulgação

