Com Estapar como sócia, empresa criada no RS instala eletropostos pelo país 

Após superar mil pontos de recarga pelo país, a Zletric terá agora os seus próprios eletropostos. De largada, serão 14 pelo país, sendo dois em Porto Alegre. Cada um terá investimento de R$ 600 mil. O primeiro, que abre nesta quarta-feira (22), será o HUB de Recarga Zletric – Parque Germânia.

O CEO e cofundador Pedro Schaan destaca que serão em estacionamentos da Estapar, sócia da Zletric. Isso dá segurança para os clientes, já que funcionarão 24 horas por dia. Os equipamentos oferecerão cargas rápidas completas em 30 minutos, que custam cerca de R$ 90 e chegam a dar isenção de estacionamento.

— Vemos um potencial enorme, principalmente para motoristas de aplicativo. No app da 99, por exemplo, ele compra um carro elétrico, sobe de categoria e ainda deixa de gastar de R$ 2 mil a R$ 3 mil por mês em combustível — detalha Schaan, lembrando que o Rio Grande do Sul é um dos Estados que mais têm vendido veículos elétricos.

A energia da Zletric é comprada no mercado livre, com preferência por fontes renováveis, e, em alguns pontos, também vem da geração solar própria. A empresa nasceu no Rio Grande do Sul, mas acelerou a expansão em São Paulo após captar R$ 5 milhões. Agora está analisando a expansão dos eletropostos por franquia.

