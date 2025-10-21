Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Carro elétrico
Com Estapar como sócia, empresa criada no RS instala eletropostos pelo país 

A recarga completa é feita em 30 minutos, com custo de R$ 90  

