Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Expansão
Notícia

Com cinco novas operações, rede chega a 32 estacionamentos na Região Metropolitana

Foco da empresa é no Centro Histórico, onde assumiu a gestão de um espaço em shopping

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS