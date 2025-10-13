Com cinco novas operações, rede chega a 32 estacionamentos na Região Metropolitana

Reforma da unidade da Rua dos Andradas, em Porto Alegre, prevê espaço para duas lojas de rua, Rede EstaFácil / Divulgação

Agora com 32 estacionamentos na Região Metropolitana, a rede gaúcha EstaFácil investiu R$ 1 milhão para assumir a operação de cinco novos pontos em Porto Alegre. Os destaques são o estacionamento do Rua da Praia Shopping, do Grupo Isdra, e outro na Rua dos Andradas, que será reformado e terá espaço para duas pequenas lojas de rua (veja projeto acima), talvez cafeteria ou restaurante no estilo pegue e leve (takeaway).

— Não compramos os estacionamentos, só assumimos a gestão. O investimento não é no imóvel, é em equipamentos novos, em pinturas, etc. — explica o CEO Diego Silva.

A empresa quer se consolidar no Centro Histórico, onde já opera em nove locais. Os outros estacionamentos novos ficam nas ruas Bento Martins (bairro Centro também), Castro Alves (Independência) e Quintino Bandeira (São Geraldo).





— Uma das nossas estratégias é expandir o horário de funcionamento para atender ao público de bares e restaurantes novos na região — diz o presidente, destacando que a unidade da Rua dos Andradas funciona até as 23h. Aliás, será criado um acesso também pela Rua General João Manoel, o que, segundo ele, ajudará a desafogar o trânsito da Rua da Praia.

Acesso pela Rua General João Manoel. Rede EstaFácil / Divulgação

Outra aposta é oferecer serviços como calibragem de pneus, lavagem ecológica e, conforme noticiado pela coluna em novembro do ano passado, recarga elétrica. Um terço das unidades tem carregadores e a expectativa é chegar a 100% até o final de 2025. Na época, porém, foi dito que seriam instalados painéis solares, o que ainda não ocorreu. Então a energia está sendo puxada da rede elétrica mesmo.

Criada em 2016, a EstaFácil opera em estacionamentos como o do Theatro São Pedro, da Unisinos (em Porto Alegre e em São Leopoldo) e o do Cemitério São Miguel e Almas. Ao todo, são 9 mil vagas. Emprega 100 funcionários.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)