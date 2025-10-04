Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

De R$ 1,5 mil a R$ 5 mil
Notícia

Com boa câmera e bateria durável, chinesa quer vender seu celular aos gaúchos

Uma das maiores fabricantes do mundo, empresa abre escritório em Porto Alegre para entrar nas prateleiras das varejistas locais

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS