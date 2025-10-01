Com 192 lojas no país, marca abrirá sorveteria de R$ 2,5 milhões em Porto Alegre

Com R$ 2,5 milhões, a rede de sorveterias Bacio di Latte abrirá sua sexta loja gaúcha na Avenida Nilo Peçanha, em frente à Praça da Encol, em Porto Alegre. O espaço terá 150 metros quadrados e duas vitrines. Ocupará os pontos deixados pelo salão de beleza RhedCo e por outra sorveteria, a D' Oro Gelato e Café, que fechou ainda em 2024.
A obra é da Allgayer Engenharia. A previsão é inaugurar a sorveteria no final de outubro.
— É um ponto que vai aumentar a nossa visibilidade fora dos shoppings — diz o diretor de Expansão e Obras, Rafael Puerta.
O executivo vê o potencial forte para telentrega do doce nesta região da Capital. Há ainda planos para o Interior, como Passo Fundo.
Brasileira, a marca já tem 192 lojas aqui no país. No Exterior, tem unidades nos Estados Unidos. Todas as 16 de lá ficam na Califórnia, onde sorvetes de cookies and cream (biscoitos e creme) e menta com chocolate vendem bem. O número 1, porém, é o de pistache.
— É o nosso campeão nos dois países —brinca o diretor.
Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)