Com 192 lojas no país, marca abrirá sorveteria de R$ 2,5 milhões em Porto Alegre

Com R$ 2,5 milhões, a rede de sorveterias Bacio di Latte abrirá sua sexta loja gaúcha na Avenida Nilo Peçanha, em frente à Praça da Encol, em Porto Alegre. O espaço terá 150 metros quadrados e duas vitrines. Ocupará os pontos deixados pelo salão de beleza RhedCo e por outra sorveteria, a D' Oro Gelato e Café, que fechou ainda em 2024.

A obra é da Allgayer Engenharia. A previsão é inaugurar a sorveteria no final de outubro.

— É um ponto que vai aumentar a nossa visibilidade fora dos shoppings — diz o diretor de Expansão e Obras, Rafael Puerta.

O executivo vê o potencial forte para telentrega do doce nesta região da Capital. Há ainda planos para o Interior, como Passo Fundo.

Brasileira, a marca já tem 192 lojas aqui no país. No Exterior, tem unidades nos Estados Unidos. Todas as 16 de lá ficam na Califórnia, onde sorvetes de cookies and cream (biscoitos e creme) e menta com chocolate vendem bem. O número 1, porém, é o de pistache.

— É o nosso campeão nos dois países —brinca o diretor.

Previsão de inauguração da nova unidade da Bacio di Latte em Porto Alegre é 31 de outubro. Diogo Duarte / Agencia RBS

Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)