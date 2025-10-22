Colégio e pré-vestibular fechará unidade do bairro Moinhos de Vento

Colégio fica na Rua Ramiro Barcelos, ao lado de um supermercado Desco. Diogo Duarte / Agencia RBS

Uma das unidades do Colégio Unificado, que integra o Grupo Raiz Educação, encerrará as atividades no final do ano, quando acabarem as aulas. O anúncio já foi feito aos pais. A escola, localizada na Rua Ramiro Barcelos, no bairro Moinhos de Vento, tem turmas de Ensino Fundamental e Médio, além de oferecer o curso pré-vestibular. São cerca de 200 alunos.

Em nota, o Unificado informou que a escola passa por um processo de "transição planejada”, sem detalhar o que seria. Já o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS) afirma que o fechamento se deve a problemas financeiros e trabalhistas. A diretora da entidade, Margot Andras, afirma que professores não estavam sendo pagos conforme o plano de carreira e até que o número de professores ultrapassava o de alunos.

Segundo o Sinpro-RS, ainda não foi confirmado se os 60 professores serão realocados em outras instituições do Raiz, que também administra os colégios Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci Alfa e Beta, o Colégio União (em Uruguaiana) e outra unidade do Unificado, na zona sul de Porto Alegre. Parte deles também trabalha na segunda unidade da rede. Já a proposta apresentada às famílias é que os alunos sejam transferidos para o Colégio Americano Bilíngue, que pertence ao grupo.

Do Rio de Janeiro, o Grupo Raiz assumiu a gestão do Unificado em 2018. Na ocasião, chegou a se falar em expansão por franquias. A mesma empresa assumiu, no ano passado, a parte de educação nos prédios históricos do Centro Universitário Metodista – IPA, no Colégio Americano, em Porto Alegre, e no Colégio União, em Uruguaiana, em uma parceria com a Dallasanta. Os colégios foram vendidos em leilão. Relembre: Os planos de um grupo do RJ para IPA e Colégio Americano, vendidos em leilão de R$ 33 milhões

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)