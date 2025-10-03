Clientes rejeitam destilados após intoxicações por metanol, relatam restaurantes do RS

Clientes estão querendo saber a procedência ou mesmo rejeitando destilados. Andréa Graiz / Agencia RBS

Bares e restaurantes gaúchos já sentem o impacto econômico dos casos de intoxicação por metanol registrados em São Paulo e Pernambuco. Clientes estão querendo saber a procedência ou mesmo rejeitando destilados, diz a vice-presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes de Porto Alegre e Região Metropolitana, Carla Tellini. Há estabelecimentos que, inclusive, suspenderam a venda de bebidas destiladas.

Em paralelo, preocupa o setor postagens em redes sociais de que alguns estabelecimentos estariam vendendo bebida adulterada. Lembrando que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informa não haver registro de caso de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul, nem situações envolvendo adulteração de vinho e cerveja.

Uma pesquisa impressionante da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo (Fhoresp), divulgada ainda em abril, apontou que 36% das bebidas comercializadas no Brasil eram fraudadas, falsificadas ou contrabandeadas. Vinhos e destilados são os mais afetados. Uma em cada cinco garrafas de vodca é adulterada, segundo o levantamento.

