Casos de metanol não chegam a afetar venda de destilados nos supermercados do RS

Sondagem indica que o consumidor se sente mais seguro em comprar destilados no súper. Mikhail / stock.adobe.com

Se bares e restaurantes estão vendendo menos destilados com os casos de intoxicação por metanol, supermercados não identificaram mudança. Sondagem feita para a coluna pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) aponta que nenhum teve queda na procura, o que indica que o consumidor se sente mais seguro em comprar a bebida nos estabelecimentos. Mas também não aumentou. Nos bares, trocou-se por cerveja.

Investigações apontam que os fraudadores de bebidas também seriam enganados. Compraram etanol para misturar no destilado em postos que adulteraram o combustível com metanol. Ou seja, o bizarro mostra que não há limites para o crime, que, pior de tudo, está matando e deixando pessoas cegas ou com outras sequelas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: como evitar bebidas com metanol

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.